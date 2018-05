FC Bayern München gegen VfB Stuttgart Der Aufsteiger entzaubert den Deutschen Meister

Von Gregor Preiß und Carlos Ubina 12. Mai 2018 - 17:56 Uhr

Was für ein Auftritt des VfB Stuttgart in München. Mit 4:1 gewinnen die Schwaben in der Allianz Arena. Hier gibt es die Einzelkritik der VfB-Profis.





15 Bilder ansehen

München - Was für ein Paukenschlag am letzten Spieltag! Durch einen 4:1 (2:1)-Sieg beim zuvor seit 36 Bundesligaheimspielen unbesiegten Deutschen Meister aus München hat der Aufsteiger nun sogar noch die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren. Daniel Ginczek (2), Anastasios Donis und Chadrac Akolo bescheren dem VfB im 100. Duell der beiden Clubs einen historischen Erfolg. Lesen Sie in unserer Einzelkritik, wie sich die Jungs mit dem roten Brustring geschlagen haben.

Mehr zum Thema

VfB Stuttgart - Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle