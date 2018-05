FC Bayern München gegen VfB Stuttgart Bye, bye, Bayern!

Von Sebastian Rose 13. Mai 2018 - 11:52 Uhr

War gestern nicht aufzuhalten: Anastasios Donis (rechts) rannte der Bayern-Verteidigung gestern mehrfach davon. Foto: AP

Stuttgarts B-Elf zerlegt den Deutschen Meister vor seiner Feier in alle Einzelteile. Die Kollegen von Vertikalpass schauen noch mal zurück auf den furiosen VfB-Sieg in München.

Stuttgart - Möchte man die Rückrunde des VfB Stuttgart in eine einzige Partie packen, so ist es wohl die in München. Die “B-Elf”, die Tayfun Korkut auf das Feld schickte, brachte das Kunststück fertig, aus 20 Prozent Ballbesitz und sieben Torchancen vier Treffer zu erzielen. Und es würde nicht wundern, wenn sie den Münchnern anschließend auch noch das Bier weggetrunken haben. Aber der Reihe nach:

Erstmals in dieser Saison warf Tayfun Korkut die Rotationsmaschine an. Notgedrungen, denn neben den gesperrten Santiago Ascacibar und Dennis Aogo fehlte auch Mario Gomez, der am Tag zuvor zum ersten Mal Vater geworden war. Herzlichen Glückwunsch!

Aber zurück zum Spiel: Wie zu erwarten war, lag der Ball bereits nach fünf Minuten im Tor. Allerdings in dem von Sven Ulreich! Daniel Ginczek hatte zum 0:1 eingeschoben nachdem Tassos Donis die halbe Münchner Mannschaft umkurvt hatte - ungefähr so:

Dass die Bayern in der 21. Minute irgendwie den Ausgleich erzielten, spielt für diesen Text keine Rolle, soll aber nicht unerwähnt bleiben. Denn umso erstaunlicher war es, dass dem VfB Stuttgart noch vor der Halbzeitpause die erneute Führung gelang. Wieder war es Donis, der den Nachbrenner zündete und diesmal auch noch selbst abschloss. Hier der Weg zum 1:2 aus seiner Perspektive:

Dass für den VfB Stuttgart nach weiteren Treffern von Akolo und Ginczek unfassbare vier Tore auf der Anzeigetafel standen, war schon sensationell. Dass es den Bayern nicht einmal gelang, einen zweiten zu erzielen, nicht minder spektakulär. Verantwortlich dafür war wieder einmal Ron-Robert Zieler, der erneut alle Bälle hielt, die ein Torwart halten kann - und die anderen auch!

Und so stand nach 90 Minuten die erste Heimniederlage des FC Bayern in der Liga seit März 2016 fest. Der VfB Stuttgart hingegen holt den vierten Sieg in Folge und beendet die Saison als Zweiter der Rückrundentabelle auf Platz 7. Gewinnen die Bayern das Pokalfinale gegen Frankfurt, spielt der VfB europäisch!

In diesem Sinne: Vielen Dank für eine grandiose Saison!

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.

Netzreaktionen zum VfB-Spiel: „Mein Kind soll Michael Reschke heißen“

Lesen Sie auch: Anastasios Donis bleibt beim VfB

Reschkes Aberglaube und die beeindruckende VfB-Serie