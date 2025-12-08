Vor Spiel gegen VfB Stuttgart: Stars des FC Bayern spazieren durch Esslingen und machen Fans glücklich

Trotz der Niederlage des VfB Stuttgarts gab es im Umland Grund zu Freude. Die Stars des FC Bayern München übernachteten in Esslingen und machten viele Fans glücklich.
Für den VfB Stuttgart lief es beim Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag schlecht. Die Bayern besiegten die Schwaben beim Bundesligaspiel in der Bad Cannstatter MHP-Arena mit 0:5. Esslinger Fans des Münchner Vereins hatten dagegen Grund zum Feiern, nicht nur wegen des Sieges ihrer Mannschaft. Denn die bayerischen Gäste übernachteten im Leonardo Hotel Esslingen und gaben vor dem Spiel zahlreiche Autogramme.