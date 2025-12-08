Vor Spiel gegen VfB Stuttgart: Stars des FC Bayern spazieren durch Esslingen und machen Fans glücklich

Trotz der Niederlage des VfB Stuttgarts gab es im Umland Grund zu Freude. Die Stars des FC Bayern München übernachteten in Esslingen und machten viele Fans glücklich.

Für den VfB Stuttgart lief es beim Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag schlecht. Die Bayern besiegten die Schwaben beim Bundesligaspiel in der Bad Cannstatter MHP-Arena mit 0:5. Esslinger Fans des Münchner Vereins hatten dagegen Grund zum Feiern, nicht nur wegen des Sieges ihrer Mannschaft. Denn die bayerischen Gäste übernachteten im Leonardo Hotel Esslingen und gaben vor dem Spiel zahlreiche Autogramme.

Ein Sprecher des Hotels bestätigt auf Nachfrage, dass die Bayern einen Teil ihres Wochenendes in Esslingen verbracht haben. Fans und Passanten seien am Samstag auf den Mannschaftsbus vor dem Hotel aufmerksam geworden und hätten Ausschau nach dem ein oder anderen Fußballstar gehalten – mit Erfolg.

Stars des Weltfußballs in Esslingen

Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigen unter anderem den englischen Mittelstürmer Harry Kane beim Spaziergang auf dem Hotelgelände. Inmitten mehrerer Fans und Sicherheitspersonal verteilt er dabei Autogramme und posiert für Fotos mit jungen Fußballbegeisterten.

Die Stars des FC Bayern übernachteten am Wochenende in Esslingen Foto: Westcity United FC e.V.

Ein anderes Video zeigt den deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich vor dem Spiel in der Lobby des Hotels. Dort verteilt er der Reihe nach Autogramme und High fives für die wartenden Fans. Einen jungen Bayern-Fan fragt er freudig: „Bist du bereit?“

Zeit für Spaziergänge oder einen Besuch auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt scheint die Münchner Delegation nicht gehabt zu haben. Vor und nach dem Spiel verbrachte die Mannschaft ihre Zeit vor allem auf dem Hotelgelände. „Sie waren nun einmal wegen des Spiels hier“, erklärt der Sprecher des Hotels.