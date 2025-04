FC Bayern München: Bericht: Eric Dier vor Wechsel nach Monaco

Eric Dier hat bei Bayern noch einen Vertrag bis Saisonende - und dieser wird offenbar nicht verlängert. Medienberichten zufolge endet seine Zeit in München. Ihn zieht es demnach in ein Fürstentum.

Abwehrspieler Eric Dier steht laut einem Medienbericht vor dem Abschied vom FC Bayern. Der 31 Jahre alte Engländer werde seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht verlängern und im Sommer zum AS Monaco wechseln, meldete die französische Sportzeitung „L’Équipe“. Der Verein aus dem Fürstentum sei demnach nah dran, den ablösefreien Transfer des Innenverteidigers zu finalisieren.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete sogar, dass der Deal fix sei und Dier bei den Monegassen - die um den Einzug in die Champions League kämpfen - einen Dreijahresvertrag bekommt. Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es weder von den zwei Vereinen noch vom Spieler.

Dier spielt seit Januar 2024 bei den Bayern. Er war nur als Ergänzungsspieler in die aktuelle Saison gegangen. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle in der Abwehr aber rutschte er spätestens im Februar in die Stammelf von Coach Vincent Kompany und stand unter anderem in den zwei Viertelfinalspielen der Champions League gegen Inter Mailand (1:2, 2:2) auf dem Platz. Auch in der Liga war er zuletzt gesetzt und steht vor dem Gewinn der Meisterschaft.