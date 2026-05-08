Uli Hoeneß sieht DFB-Chefcoach Julian Nagelsmann sehr kritisch. Was der Bayern-Patron diesmal zu sagen hat.
Uli Hoeneß hat erneut eine Spitze gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann gesetzt. „Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen – dann haben wir eine Chance“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ zu den Aussichten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer.