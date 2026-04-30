1 Das Champions-League-Halbfinalspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-German lockte fünf Millionen Menschen vor die Bildschirme. Foto: imago images/PsnewZ/Baptiste Autissier

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern endete 5:4 - und sorgte für einen doppelten Rekord. Noch nie fielen neun Tore in einem Champions-League-Halbfinale. Gleichzeitig verfolgten mehr als fünf Millionen Haushalte die Partie bei Prime Video.











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Dieser Fußballabend bleibt nicht nur sportlich in Erinnerung. Das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat nicht nur mit einem historischen Spielverlauf für Aufsehen gesorgt, sondern auch einen neuen Rekord im Streaming gesetzt. Mit mehr als fünf Millionen Haushalten wurde die Partie zum meistgesehenen Live-Event in der bisherigen Geschichte von Prime Video Deutschland.