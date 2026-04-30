FC Bayern in Paris: Champions League: Halbfinalspiel-Spektakel bricht Streaming-Rekord
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Das Champions-League-Halbfinalspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-German lockte fünf Millionen Menschen vor die Bildschirme. Foto: imago images/PsnewZ/Baptiste Autissier

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern endete 5:4 - und sorgte für einen doppelten Rekord. Noch nie fielen neun Tore in einem Champions-League-Halbfinale. Gleichzeitig verfolgten mehr als fünf Millionen Haushalte die Partie bei Prime Video.

Dieser Fußballabend bleibt nicht nur sportlich in Erinnerung. Das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat nicht nur mit einem historischen Spielverlauf für Aufsehen gesorgt, sondern auch einen neuen Rekord im Streaming gesetzt. Mit mehr als fünf Millionen Haushalten wurde die Partie zum meistgesehenen Live-Event in der bisherigen Geschichte von Prime Video Deutschland.

 

Neun Tore und ein Rekord

Das spektakuläre 5:4 zugunsten von Paris nach zwischenzeitlicher 5:2-Führung schrieb gleich doppelt Geschichte: Noch nie zuvor fielen in einem Halbfinale der Champions League neun Tore. Vor allem die Aufholjagd der Münchner machte das Spiel zu einem echten Thriller und offenbar zu einem Publikumsmagneten.

Die Reichweite übertraf dabei alle bisherigen Bestmarken des Streamingdienstes in Deutschland. Selbst das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Real Madrid im April 2026 sowie das Halbfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris im Mai 2024, die jeweils über 4,5 Millionen Haushalte erreichten, bleiben hinter dem neuen Rekord zurück.

Wo läuft das Finale der Champions League?

Seit der Saison 2021/22 hält Prime Video die Rechte am jeweiligen Dienstagsspiel der Königsklasse. Kommende Woche zeigt der Streamingdienst das Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen den Bayern und Paris läuft am kommenden Mittwoch um 21:00 Uhr bei DAZN. Das Finale am 30. Mai ist im linearen Fernsehen beim ZDF zu sehen.

 