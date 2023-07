1 Großspurige Gesten liegen Hansi Flick nicht. Foto: AFP/Daniel Roland

Der Triumph des FC Bayern ist vor allem das Verdienst des anfangs unterschätzten Trainers Hansi Flick. Mit dem Sieg im Finale der Champions League ist Bayern München das Maß aller Fußballdinge in Europa, meint unser Redakteur Carlos Ubina.









Stuttgart - In der Stunde des Triumphs ist Hansi Flick ganz bei sich geblieben. Klar, er hat nach dem Sieg des FC Bayern im Finale der Champions League gegen Paris St. Germain ausgelassen gejubelt. Großspurige Gesten waren jedoch nicht zu sehen, und große Reden schwingt der 55-jährige Fußballlehrer ohnehin nicht. Das passt nicht zu Hans-Dieter Flick. Er ist ein bescheidener Typ mit viel Sachverstand, der dabei genau weiß, was er will.