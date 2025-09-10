FC Bayern: Hoeneß zu Eberl-Debatte: „Der größte Verteidiger vom Max“

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sorgt mit Aussagen für Aufsehen - es geht vor allem um Sportvorstand Max Eberl. Nun hat Hoeneß erneut über das Thema gesprochen.
Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat einen Zwist mit Max Eberl bestritten. Bei einem Auftritt im Sport1-„Doppelpass“ hatte der langjährige Vereinspatron den derzeitigen Sportvorstand zuletzt noch als „ziemlich empfindlich“ bezeichnet und Meinungsverschiedenheiten in Transferfragen angedeutet. Auf die Frage, ob er darüber inzwischen mit Eberl geredet habe, antwortete Hoeneß nun: „Ich habe überhaupt keinen Grund, mich mit Max auszusprechen. Ich bin der Meinung, dass das, was ich gesagt habe, absolut okay ist. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird auch so bleiben.“