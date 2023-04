1 Fritz Kuhn ist sauer auf seine Bayern. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Fritz Kuhn ist bekennender Fan des FC Bayern München. Auf Twitter macht der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart seinem Ärger nach der Pleite gegen Mainz Luft – und attackiert Markus Söder.









Die Nerven liegen blank beim FC Bayern München. Nach dem 1:3 in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 hat der deutsche Rekordmeister am 29. Spieltag die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Die prekäre Lage passt so gar nicht zum Selbstverständnis des Clubs.

Auch bei den Fans ist der Unmut groß – und viele machen ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Einer davon ist der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister. Fritz Kuhn, bekennender Anhänger des Champions-League-Siegers von 2020, ledert auf Twitter gegen seinen Herzensclub – und gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Mittelstürmer fehlt

Söder hatte am vergangenen Donnerstag bei einer Veranstaltung der „Bild“ gesagt: „Die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um deutscher Meister zu werden“. Kuhn bezeichnete den CSU-Chef aufgrund dieser Aussage als „Obertrottel“. Solche Sprüche würden den BVB nur zu Spitzenleistungen antreiben. Zumindest für Samstag stimmte das. Dortmund nutzte den Patzer der Bayern und siegte im Abendspiel klar mit 4:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Doch nicht nur Söder bekam sein Fett weg. Seinem FCB attestierte Kuhn eine „dummdreiste Arroganz“. Der Club habe es versäumt, einen Mittelstürmer zu kaufen, schreibt Kuhn. Bei den Bayern brennt es – auf und neben dem Platz.