Barcelonas Trainer Hansi Flick erlebt nach dem 2:0 gegen Real Madrid bewegende Meister-Momente – und bedankt sich bei Fans und Mannschaft für ihre Unterstützung und Anteilnahme.
Nach dem emotionalen Titelgewinn des FC Barcelona wurde Erfolgstrainer Hansi Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige - wenige Stunden nach der Nachricht über den Tod seines Vaters - sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche zur erneuten spanischen Meisterschaft entgegen. Im Hexenkessel Camp Nou stimmten die Barça-Fans nach dem 2:0-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid lautstark „Hansi, Hansi“-Sprechchöre an.