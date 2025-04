FC Barcelona: Bericht: Hansi Flick verlängert bei Barça bis 2027

Stuttgarter Kickers bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Kickers verlieren erneut - die Tore im Video

Die Stuttgarter Kickers musste am Wochenende die nächste Niederlage in der Fremde einstecken. In Fulda verloren die Blauen mit 1:2. Hier sehen Sie die Tore im Video.