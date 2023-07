17 Der Kapitän geht voran: Wataru Endo (re.) nach seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich – die wichtigsten Szenen des Spiels finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Der VfB tut sich in Augsburg lange Zeit sehr schwer, holt durch eine Leistungssteigerung nach der Pause aber doch noch ein 1:1. Wie das gelang? Unsere Analyse der Partie.









Silas Katompa setzte noch ein letztes Mal an. In der Nachspielzeit sprintete der Stürmer des VfB Stuttgart mit langen Schritten in Richtung des Tores des FC Augsburg, erreichte den tiefen Pass aber dann doch nicht ganz. Kurz darauf war Schluss – und der VfB musste sich nach einer druckvollen Schlussphase mit einem 1:1 (0:1) begnügen.