FC Augsburg: Nie mehr „graue Maus“: Sandro Wagners Auftrag in der Fuggerstadt

Sein großes Abenteuer als Cheftrainer in der Bundesliga begann Sandro Wagner um acht Uhr morgens. An der Seite von Vereinsboss Michael Ströll betrat der 37-Jährige am Mittwoch gut gelaunt die Geschäftsstelle des FC Augsburg, wenig später unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Für den FCA soll die Verpflichtung des heiß gehandelten Trainertalents ein Aufbruch in neue Zeiten werden, Wagners Auftrag ist klar: Augsburg soll sexy werden.