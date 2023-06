8 Frust pur herrschte bei den Profis des VfB in Augsburg Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart steht nach dem 1:4 beim FC Augsburg vor einem Schlüsselspiel gegen Arminia Bielefeld – und bei einer weiteren Niederlage vor einem ungemütlichen Herbst, kommentiert Sportredakteur Marco Seliger.









Augsburg - Eines vorneweg: Noch immer kann der VfB Stuttgart mildernde Umstände geltend machen. Noch immer ist die Personalnot groß, und sie ist rund ums 1:4 beim FC Augsburg am Sonntagnachmittag sogar noch größer geworden. So wurde bei Konstantinos Mavropanos vor dem Spiel ein Muskelfaserriss festgestellt, dazu kamen Verletzungen von Chris Führich und Marc-Oliver Kempf in der ersten Halbzeit – es geht also immer noch schlimmer beim so sehr von Corona und anderen Verletzungen gebeutelten VfB.