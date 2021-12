1 Lilian Egloff trifft für den VfB Stuttgart II. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart II beendet sein Fußballjahr 2021 mit einem 1:1 beim FC Astoria Walldorf. Dabei gelingt Lilian Egloff als Leihgabe von den Profis das einzige Tor der Cannstatter.















Walldorf - Der VfB Stuttgart II hat im letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Regionalliga Südwest 1:1 (1:1) beim FC Astoria Walldorf gespielt. Dabei gingen die Hausherren im Dietmar-Hopp-Sportpark bereits in der siebten Spielminute in Führung, als Denis de Souza Qelzner zum 1:0 traf. Noch vor der Pause holte der VfB II zum Gegenschlag aus. Nach 28 Minuten war dabei eine Leihgabe aus dem Bundesliga-Kader erfolgreich: Mittelfeldspieler Lilian Egloff, der nach langer Verletzungspause Spielpraxis sammelt, traf zum 1:1.

Lattentreffer für den VfB

Der VfB II spielte im zweiten Durchgang dann zwar überlegen, konnte aber auch aus der Roten Karte für Walldorfs Max Müller 13 Minuten vor dem Ende kein Kapital schlagen. Für die Stuttgarter um ihren Kapitän Sven Schipplock traf Jayden Bennetts die Latte (88.) – doch es blieb beim 1:1.

„Wir sind schwer ins Spiel herein gekommen, waren in einigen Aktionen zu langsam – und haben es dem Gegner damit leicht gemacht. Das Gegentor ist ein Spiegelbild unserer bisherigen Saison“, resümierte der VfB-Trainer Frank Fahrenhorst: „Danach hatten wir mehr dynamische Aktionen im Spiel. Am Ende hat es aber an der Effizienz vor dem gegnerischen Tor gefehlt.“