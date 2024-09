Wann kommt FC 25 raus?

„FIFA 2023“ ist tot - jetzt kommt „FC 25". Bereits seit 2022 ging für viele Fans der FIFA-Computerspiele allmählich eine Ära zu Ende. Denn mit „FIFA 2023“ erschien der letzte Teil der legendären Reihe. Rund 30 Jahre lang war die Fußball-Simulation nur als „FIFA“ bekannt. Da der Videospiel-Gigant Electronic Arts (EA) aber die Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband beendete, ist das alte „FIFA“ nun allerdings Geschichte.

Im vergangenen Jahr wurden das Logo und der Name des Spiels auf „EA Sports FC 24“ geändert – nun steht der Release von „EA Sports FC 25“ an (auch FC 25 genannt). Das Spiel erscheint wie in den Jahren zuvor mit neuen Features, doch wann kommt es auf den Markt?

Lesen Sie auch

Wann kommt FC 25?

In den letzten Jahren erschienen die FIFA-Spiele immer Ende September oder Anfang Oktober. EA Sports FC 24 setzte diesen Trend im letzten Jahr mit dem 29. September 2023 fort. Konkret hat EA seine wichtigsten Fußballspiele entweder am letzten Freitag oder am ersten Oktober eines jeden Jahres herausgebracht. Auch in diesem Jahr wird das neue Spiel FC 25 im Herbst veröffentlicht. Für den Release müssen die Fans aber zwei verschiedene Termine beachten:

Am 20. September 2024 erscheint die EA FC 25 Ultimate Edition

erscheint die EA FC 25 Ultimate Edition Am 27. September 2024 erscheint die EA FC 25 Standard Edition

Wie viel wird FC 25 kosten?

Laut „DAZN“ hängt der Preis von FC 25 davon ab, auf welcher Plattform es gespielt wird und ob Fans die Standard- oder Ultimate Edition des Spiels kaufen. Hier sind die Preise von EA FC 25 im Überblick:

Standard Edition:

PS5: 80 Euro

PS4: 80 Euro

XBOX Series S/X: 80 Euro

XBOX One: 80 Euro

PC: 70 Euro

Switch: 60 Euro

Ultimate Edition:

PS5: 110 Euro

PS4: 110 Euro

XBOX Series S/X: 110 Euro

XBOX One: 110 Euro

PC: 100 Euro

Trailer zeigt erste Details von EA FC 25

Das Unternehmen hat bereits am 15. Juli das Cover der „EA Sports FC 25 Ultimate Edition“ veröffentlicht. Es zeigt ehemalige und aktuelle Fußballstars wie Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati, Jude Bellingham, Zinedine Zidane und David Beckham.

Bei der Standard-Edition des Spiels wird Jude Bellingham, im Sportdress von Real Madrid, der alleinige Coverstar sein.