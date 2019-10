1 Auf Kickers-Stürmer Mijo Tunjic (links) ist nach wie vor Verlass. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga gehörig unter Druck. Am Samstagabend müssen die Blauen zum starken FC 08 Villingen. Gelingt in der Fremde ein Sieg? Hier geht es zum Liveticker.

Villingen - Seit drei Spielen warten die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg auf einen Sieg. Ausgerechnet jetzt müssen die Blauen am Samstag um 18.30 Uhr beim formstarken FC 08 Villingen ran. Der Tabellenzweite ist seit neun Spielen ungeschlagen und entschied seine vergangenen drei Heimspiele allesamt für sich.

Dementsprechend schwierig wird die Aufgabe für die viertplatzierten Kickers, die zuletzt besonders in der Defensive große Schwächen zeigten (neun Gegentore in drei Spielen). Dennoch lautet die Vorgabe: Verlieren verboten – um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Wie sich die Kickers im Schwarzwald schlagen, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.