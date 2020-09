1 Cristian Giles (links) traf gegen den 1. CfR Pforzheim. Klappt es auch gegen Villingen? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers konnten zuletzt in der Liga in der Fremde nicht gewinnen. Das soll sich am Samstag in Villingen ändern. Ob es im Schwarzwald mit einem Sieg klappt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Villingen - Die Stuttgarter Kickers wollen nach zwei Unentschieden in der Fremde (2:2 in Ravensburg und 3:3 in Backnang) am fünften Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg nun den ersten Auswärtssieg. Keine leichte Aufgabe – immerhin wartet am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) mit dem FC 08 Villingen eine echte Herausforderung auf die Elf von Trainer Ramon Gehrmann.

Lesen Sie auch: Legen die Kickers jetzt auch auswärts nach?

Während die Degerlocher nach einigen englischen Wochen in den letzten Tagen ausnahmsweise nicht ran mussten, spielten die Gastgeber am Mittwoch im Pokal (3:0-Erfolg gegen Elzach-Yach). Ein Vorteil für die Blauen? Im Liveticker können Sie die Begegnung ab circa 15.15 Uhr live verfolgen.