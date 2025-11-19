FBI sichert Diebesgut: Keanu Reeves bekommt gestohlene John Wick-Rolex zurück

Nach einem Einbruch im Jahr 2023 hat Keanu Reeves wertvolle Uhren zurückerhalten. Darunter: eine personalisierte Rolex aus den "John Wick"-Filmen. Der Schauspieler bedankte sich mit einem handgeschriebenen Brief beim FBI.

Gute Nachrichten für Keanu Reeves (61): Der Schauspieler hat Wertgegenstände zurückerhalten, die ihm vor zwei Jahren bei einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles gestohlen wurden. Wie das FBI nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnten die Ermittler mehrere Uhren sicherstellen - darunter ein besonders persönliches Exemplar aus seiner Zeit als Actionheld John Wick.

Die Rolex Submariner trägt eine Gravur auf der Rückseite und stammt direkt vom Set der erfolgreichen Filmreihe. Ihr geschätzter Wert: mindestens 9.500 Dollar. Der Gesamtwert aller zurückgegebenen Uhren liegt laut den Ermittlern bei rund 125.000 Dollar, wie die "Los Angeles Times" und das Magazin "People" berichten.

Internationale Zusammenarbeit führt zum Erfolg

Der Einbruch in das Haus des Hollywoodstars ereignete sich 2023. Die Täter erbeuteten Gegenstände im Millionenwert, bevor sie offenbar nach Chile flohen.

In einer gemeinsamen Operation durchsuchten das FBI und die chilenische Polizei die Wohnungen mutmaßlicher Bandenmitglieder. Dabei stießen sie auf ein Handy mit einem verräterischen Foto: Zu sehen war die "John Wick"-Rolex, eine Waffe und Reeves' Führerschein - offenbar eine Trophäenaufnahme der Einbrecher.

Persönlicher Dank vom Hollywoodstar

Im August 2025 traf sich Reeves in New York mit FBI-Mitarbeitern und einem chilenischen Beamten, um seine Uhren entgegenzunehmen. Die Identifizierung erfolgte anhand von Fotos. In einer Geste, die seine bescheidene Art unterstreicht, bedankte er sich in einem handschriftlichen Brief bei den Behörden.

"Mit tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung schreibe ich diesen Brief", beginnt das Schreiben des Schauspielers, das das FBI veröffentlichte. "Vielen Dank für all Ihre Anstrengungen, Ihr Engagement, Ihre Professionalität und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Meine herzlichsten Grüße, Keanu Reeves", schloss er seinen Brief.