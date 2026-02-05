Die US-Starmoderatorin Savannah Guthrie sollte die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien moderieren - doch jetzt sagt sie ab. Grund: Ihre 84-jährige Mutter Nancy wird seit Tagen vermisst. Die Polizei geht von einer Entführung aus, das FBI ermittelt. Sogar Donald Trump hat sich eingeschaltet.
Es sollte ein Karriere-Highlight werden: Savannah Guthrie (54), eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen der USA, war als Moderatorin der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina vorgesehen. Doch der US-Sender NBC Sports teilte nun mit, dass die "Today"-Moderatorin nicht nach Italien reisen wird. Der Grund ist erschütternd: Ihre Mutter Nancy (84) wird seit Tagen vermisst - und die Behörden gehen mittlerweile von einer Entführung aus.