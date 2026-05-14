Favoritensterben im "Kampf der RealityAllstars": Nach Serkan muss ein weiterer hochgehandelter Kandidat die Show verlassen. Und damit nicht genug: Nach einem Streit wirft eine Teilnehmerin freiwillig hin.
Das Duo aus Serkan Yavuz (33) und Sandy Fähse (41) bekam in der vergangenen Folge von "Kampf der RealityAllstars" (bei RTLzwei und bei RTL+) die meisten Münzen eingeschenkt. Nun müssen Cosimo Citiolo (44) und Emmy Russ (26) bestimmen, wer von ihnen ausscheidet. Die beiden Neuankömmlinge treffen die einzige vernünftige Wahl. Sie kicken mit Serkan den Topfavoriten aus der Show. Endlich mal kein "Ich will dich auf dem Spielfeld schlagen", das man in ähnlichen Situationen so oft hört.