7 Die Sensation in der ersten DFB-Pokalrunde im August 2018 – der SSV Ulm 1846 kegelte Titelverteidiger Eintracht Frankfurt mit 2:1 aus dem Wettbewerb: Die Ulmer Nico Gutjahr, Felix Nierichlo freuen sich mit dem Torschützen Steffen Kienle (v. li.) und dem Trainingsstab über das 1:0. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

An diesem Dienstag trifft Regionalligist SSV Ulm 1846 in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist FC Schalke 04. Die Spatzen haben im Pokal schon für so manche Überraschung gesorgt und trauen sich eine nächste zu.

Stuttgart - In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der Regionalligist SSV 1846 Ulm an diesem Dienstag (18.30 Uhr) auf den FC Schalke 04. Eigentlich wäre der Bundesligist aus Gelsenkirchener gegen den Viertligisten klarer Favorit – doch die Knappen haben mittlerweile 29 Bundesliga-Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, lediglich der Erfolg im DFB-Pokal in Runde eins gegen den Bayern-Regionalligisten FC Schweinfurt (4:1) durchbrach die Negativserie der Erfolglosigkeit in den Pflichtspielen. Die Chance für den Außenseiter aus Ulm?„Wenn die Schalker ihre Leistung abrufen, werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht. Aber im Fußball gibt es immer wieder Situationen, wo verrückte Dinge passieren“, sagte Spatzen-Trainer Holger Bachthaler vor dem Duell mit dem FC Schalke 04. Denn gerade die Ulmer haben im Pokal schon für so manche Sensation gesorgt, wie unsere Bildergalerie zeigt.