Fauxpas im Landtag: Hagel klatscht auf Regierungsbank – Strobl pfeift Innenminister zurück

Applaus verboten? Der neue Innenminister Manuel Hagel klatscht auf der Regierungsbank – und kassiert dafür einen Rüffel vom neuen Landtagspräsidenten Thomas Strobl.
Ein paar Tage ist die neue Landesregierung erst im Amt – und im Stuttgarter Landtag wird noch sichtbar an der Rollenverteilung gefeilt. Besonders für den neuen Innenminister Manuel Hagel scheint der Seitenwechsel noch gewöhnungsbedürftig zu sein. Jahrelang saß er als CDU-Fraktionschef mitten unter seinen Abgeordneten. Jetzt sitzt er ein paar Meter weiter vorn auf der Regierungsbank – und dort gelten andere Benimmregeln.