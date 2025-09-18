Faustball: U14: Nächstes Edelmetall für Stammheimer Nachwuchs

﻿Die U14-Faustballer des TV Stammheim haben bei der Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im niedersächsischen Wangersen mussten sie sich erst im Finale dem SV Kubschütz aus Sachsen geschlagen geben. Die Silbermedaille bedeutet das siebte Edelmetall dieses Jahrgangs in den zurückliegenden Jahren. Erst eine Woche zuvor hatte derweil die Stammheimer U12 die Goldmedaille gewonnen.

„Es ist der wahrscheinlich talentierteste Jahrgang in der Geschichte des Vereins“, sagt Trainer Christian Nacke über seine U14-Faustballer. Dementsprechend war die Erwartungshaltung im Vorfeld des Turniers klar: eine Medaille sollte es auf jeden Fall werden. Nachdem das Team zuvor eine „ordentliche“ Leistung abgeliefert habe, ging das Endspiel gegen favorisierte Kubschützer mit 0:2 verloren. Dass es für den ganz großen Wurf heuer nicht gereicht hat? „Schade, aber wir haben auch kein perfektes Turnier gespielt. Im Finale hätten wir eine absolute Topleistung gebraucht, die haben wir aber nicht geliefert“, erzählt Nacke.

Hatten dennoch Grund zum Lachen: die Stammheimer U14. Foto: Uwe Spille

Um die Zukunft des TV Stammheim braucht sich so oder so niemand Sorgen machen. „Rund um diesen 2011er Jahrgang gibt es viele Spieler, die das Potenzial haben, eines Tages in der ersten Mannschaft zu spielen“, ist sich der Coach sicher, der 2010 unter anderem zusammen mit U12-Trainer Alwin Oberkersch die Deutsche Hallenmeisterschaft der Aktiven gewann. Schon in der kommenden Woche werden mehrere seiner U14-Faustballer zusammen mit der U16 bei deren nationaler Meisterschaft antreten. „Sie fahren als Ergänzungsspieler mit, aber das zeigt natürlich, wie stark sie schon sind“, sagt Nacke. Die Feldsaison ist für seine Mannschaft damit beendet, im Oktober geht es zurück in die Halle.