Faustball: TV Stammheim: Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Der Stammheimer Nachwuchs tütet in Brettorf den vierten Titel in den vergangenen drei Jahren ein. Auch die U-12-Mädels konnten überzeugen.

Die U-12-Faustballer des TV Stammheim haben im niedersächsischen Brettorf für einen krönenden Abschluss der Feldsaison gesorgt. Die Nord-Stuttgarter, die sich als württembergischer Meister für die nationale Endrunde qualifiziert hatten, setzten sich unter 20 Teilnehmern durch und feierten den deutschen Meistertitel. Abgerundet wurde das Wochenende mit einem zehnten Platz für die U-12-Vereinskolleginnen, die erst auf den letzten Drücker das Start-Ticket gelöst hatten.

„Der Titel für die Jungs ist nicht komplett überraschend. Wir wussten, dass wir vorne mitspielen können“, sagt der Trainer Alwin Oberkersch. Doch ihm ist klar: „In K.-o.-Spielen reicht ein schlechter Moment und du bist raus.“ Nun seien „natürlich alle sehr glücklich“. Nach einem holprigen Start in der Gruppenphase waren die Seinen nicht mehr zu schlagen und setzten sich schließlich im Finale gegen ihren badischen Rivalen TV Waibstadt in beiden Sätzen mit 11:7 durch. Den umjubelten Schlusspunkt setzte der Kapitän Mika Oberkersch mit einem Aufschlag-Ass.

Nach dem Triumph in Brettorf: die U12 des TV Stammheim. Foto: Uwe Spille

Damit gelang dem Team der sechste deutsche Meistertitel einer Jugendmannschaft in der Geschichte des Vereins. Auffällig: Allein in den vergangenen drei Jahren errang der Stammheimer Nachwuchs vier erste Plätze. Der Grund für die Erfolgswelle: „In den letzten Jahren kamen viele Kinder von ehemaligen Bundesliga-Spielern zu uns. Die bringen natürlich von klein auf eine große Qualität mit sich“, erläutert Oberkersch, der einst selbst in der höchsten Liga Deutschlands spielte und 2010 den Hallenmeistertitel mit den Stammheimer Aktiven feierte.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – das gilt auch für den Coach und Geschäftsführer des TV Stammheim: Neben dem Kapitän Mika ist auch der zweite Oberkersch-Sohnemann, Mattis, Teil des frischgebackenen Meisterteams.