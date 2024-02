Faustball in Stammheim und Vaihingen: Jubel hoch zwei: Stuttgarter feiern Bundesliga-Aufstieg

Faustball in Stammheim und Vaihingen

1 Die Mannschaft des TV Stammheim um ihren Trainer Bertram Sailer (hinten rechts) bejubelt den Aufstieg. Foto: /privat

Beim Aufstiegsturnier zur Hallen-Bundesliga dominieren die beiden Männerteams aus Stuttgart. Sowohl der TV Stammheim als auch der NLV Vaihingen spielen künftig wieder erstklassig. Bei Letzterem wurde sogar im Bus getanzt.











Mit dem Ziel klar vor Augen, haben sich die Faustballer des TV Stammheim keine Blöße gegeben. Als Meister der zweiten Liga Süd war die Mannschaft von Trainer Bertram Sailer zum Bundesliga-Aufstiegsturnier nach Wünschmichelbach gereist – und wurde am Samstag im Weinheimer Teilort ihrer Favoritenrolle gerecht. Drei Spiele, drei Siege – damit ist die Rückkehr nach oben perfekt. Und, was die Sache aus Stuttgarter Sicht noch besser macht: Kandidat Nummer zwei, der NLV Vaihingen, geht den Weg mit. Letzterer jubelt ebenfalls. Auch der zweite Platz im aktuellen Wettbewerb reicht für ein künftiges Startticket in der Erstklassigkeit.