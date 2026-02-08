Die Faustballer ziehen nach einer souveränen Leistung ins Final-Turnier in der Scharrena ein. Der Auftritt auf großer Bühne nach 15 Jahren soll nicht der letzte bleiben.
Bevor sich der Blick des TV Stammheim auf das Heim-Finale richtete, ging es erst einmal zum Feiern in den hoteleigenen Pub. Mit einem deutlichen 5:1 (11:6, 11:4, 11:6, 11:13, 11:3, 11:2) im Rückspiel beim Leichlinger TV haben die Nord-Stuttgarter das Final Four um die deutsche Hallen-Meisterschaft erreicht – zum ersten Mal seit 2011. Weitere Besonderheit: Das Final-Turnier am 28. Februar und 1. März findet in der Scharrena statt. „Wir freuen uns tierisch. Als es vor einem halben Jahr herauskam, dass es dort stattfindet, war das für uns schon ein Traum. Wir haben gesagt: Da müssen wir hin“, erzählt der Trainer Bertram Sailer.