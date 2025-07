Faustball-Bundesliga: TV Stammheim: Positive Bilanz trotz Licht und Schatten im Saisonfinale

1 Angreifer Fynn Erlenmayer setzt zum Schlag an. Foto: Günter Bergmann

Während die Männer des TV Stammheim einen krönenden Abschluss feiern hatten die Frauen zweimal das Nachsehen. Das jeweilige Saisonziel war indes ohnehin schon erreicht.











Nach dem letzten Spiel der Saison herrscht beim TV Stammheim Einigkeit: Mit der zurückliegenden Spielzeit können beide Teams, das der Männer und das der Frauen, zufrieden sein. Zwar hatten letztere in beiden Partien am Sonntag das Nachsehen – erst ging das Duell mit dem TV 1880 Käfertal mit 1:3 verloren, dann setzte es eine 0:3-Schlappe gegen den gastgebenden TSV Dennach; den Klassenverbleib hatten die Stuttgarterinnen aber ohnehin bereits in der Tasche. Gleiches galt für die Männer-Mannschaft, die ihr letztes Saisonspiel gegen den TV Waldrennach mit 5:2 gewann.