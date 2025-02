Faustball-Bundesliga: NLV Vaihingen: Dem Druck im Endspiel nicht gewachsen

1 Alles Strecken half nichts: Felix Stirner und der NLV Vaihingen sind aus der ersten Liga abgestiegen. Foto: Günter Bergmann

Nach der 1:5-Niederlage beim TV Waldrennach sind die Faustballer des NLV Vaihingen sofort wieder aus der ersten Bundesliga abgestiegen.











Nach nur einer Spielzeit verabschieden sich die Faustballer des NLV Vaihingen wieder aus der ersten Hallen-Bundesliga. Im alles entscheidenden Spiel an diesem Samstag beim TV Waldrennach unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Löwe klar mit 1:5 (8:11, 11:9, 8:11, 7:11, 2:11, 12:14). Damit belegt der NLV in der drei Teams umfassenden Abstiegsrunde den zweiten Platz und muss zusammen mit dem TSV Karlsdorf eine Etage tiefer in die zweite Bundesliga. Der TV Waldrennach schlägt indes auch in der kommenden Saison in der Beletage auf.