Faustball-Bundesliga-Aufstiegsturnier: TV Stammheim: Rauf und runter – dieses Mal wieder rauf

Die Faustball-Männer des TV Stammheim sind am Samstag in Dieburg erneut in den Bundesliga-Aufzug eingestiegen. Seit 2019 – mit Ausnahme der in der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2020 – sind die Nord-Stuttgarter in der Feldsaison konstant zwischen zweiter und erster Liga gependelt. Auf den zweiten Abstieg im vergangenen Jahr ist nun beim Aufstiegsturnier in Hessen die dritte Rückkehr ins Oberhaus gefolgt. Der TVS belegte mit zwei Siegen und einer Niederlage Rang zwei. Das genügte, um gemeinsam mit dem Turniersieger TV Waldrennach wieder den Weg nach oben anzutreten. „Wir hatten in diesem Jahr ziemliches Verletzungspech, aber haben trotzdem insgesamt sehr souverän den Wiederaufstieg geschafft“, sagte das Stammheimer „Urgestein“ Alwin Oberkersch, das auch am Samstag aufgrund zweier verletzter Akteure wieder als Aktiver auf dem Feld aushelfen musste.