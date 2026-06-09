Faustball 2. Bundesliga Süd: Zwei Fünf-Satz-Krimis vor eigenem Publikum

Der TSV Grafenau erlebt in der 2. Faustball-Bundesliga Süd einen Heimspieltag mit zwei Partien über fünf Sätze. Ein Comeback auf Seiten der Gastgeber sorgt dabei für Jubel.

Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Bilanz des TSV Grafenau beim Heimspieltag in der 2. Faustball-Bundesliga, an dem die Fans zwei Fünf-Satz-Spiele zu sehen bekamen. „Das erste Heimspiel nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 Sätzen gewonnen, das zweite mit 2:3 verloren. Nach vier Spieltagen Platz sechs mit 6:10 Punkten aus acht Spielen“, resümierte Abteilungsleiter Karl Katz die Lage in der Gruppe Süd. Im Juni beginnt in der Regel die heiße Phase der Faustball-Feldrunde, die in diesem Jahr am 11. Juli schon wieder endet.

Dazwischen liegen Kampf, Begeisterung und Emotionen pur, so gesehen auf dem Sportplatz in Döffingen, wo der TSV Grafenau vor knapp achtzig Zuschauern aufs Feld ging. „Die Mannschaft hat überzeugt, die Leistungen waren gut, die Stimmung ist übergesprungen. Die Leute, die heute da waren, kommen wieder“, fiel das Resümee von Karl Katz durchweg positiv aus.

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Auch Tobias Kaufhold stimmte diesbezüglich mit ein: „Der TSV Grafenau hat bei seinem Heimspieltag eine starke Moral bewiesen“, so der Spielertrainer, der mit der Reaktivierung von Markus Katz die angekündigte Überraschung präsentierte. Der Ex-Erstligaspieler vom TV Unterhaugstett kam hinten rechts zum Einsatz und war mit seiner Erfahrung und seinem Auge für das Spielgeschehen eine wertvolle Stütze.

Tim Söns für den TSV Grafenau im Angriff. Foto: Kraushaar

Im ersten Spiel trafen die Gastgeber auf den SSV Heidenau, unter dem Strich ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Nach 9:11, 6:11, 11:6 und 11:7 aus TSV-Sicht ging die Partie in einen Entscheidungssatz. Den sicherten sich die Grafenauer mit 11:5 – und gingen so als Sieger vom Feld.

Letztlich war dies ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, denn im zweiten Spiel gegen den TV Neugablonz wartete ein Gegner, der mit einer Satzbilanz von 19:21 und 6:10 Punkte vor dem TSV Grafenau steht. Wieder ging es in den fünften Satz, am Ende jedoch mit 8:11 Bällen mit Happy-End für den Tabellendritten aus Neugablonz. Unter dem Strich lobte Tobias Kaufhold die geschlossene Teamleistung und die Moral in seines Teams, nach Rückständen immer wieder zurück zu kommen.

TSV Grafenau: Tim Söns, Michael Wolf (Angriff) Matthias Wolf, Markus Katz, Tobias Kaufhold, Mathias Feinler, Fynn Felger (Zuspiel/Abwehr).