Im Gerber hat ein Hafen für Genießer eröffnet. Das Café setzt auf Tee und Matcha aus China und Japan – gebrüht mit Siebträger statt Teekanne.
Was kann man von Faultieren lernen? Die Dinge auch mal gut sein zu lassen – und zwischendurch vielleicht noch eine Runde zu schlafen. Mit bis zu 20 Stunden Schlaf pro Tag macht das Faultier seinem Namen schließlich alle Ehre. „Wir lieben Faultiere und ihre gemütliche Art“, verrät Scott Di. Gemeinsam mit seinem Team eröffnete er am Montag den dritten Standort des Faultierhafens im Gerber.