Faszination Spieleisenbahn: Steht Stuttgarts schönste Spieleisenbahn im Häussler-Forum?

Beschert Schienenverkehr glänzende Augen, ist Weihnachtszeit – und Spieleisenbahnen locken. Mit die schönste Anlage in Stuttgart steht im Häussler-Forum. Was macht sie besonders?
Unpünktliche, nicht immer fein anzuschauende Züge? Weite Wege zu den Bahnsteigen? Im realen Spieleisenbahnen-Leben ist das alles kein Problem. Hier fahren die Züge pünktlich – und zeigen sich hochglänzend von ihrer schönsten Seite. Eisenbahn fasziniert eben doch. An diesem Samstag und Sonntag, 29. und 30. November, mit einer immer wieder staunenswerten Präsentation im Häussler Bürgerforum in Stuttgart-Vaihingen (Schwabenplatz 3).