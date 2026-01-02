Kaum ist Weihnachten vorbei, da geht die Fasnet los. Die Fellbacher Narren läuten am Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem Häsabstauben die fünfte Jahreszeit ein.
Die Maske mit der dicken roten Nase, das Häs, also das Gewand aus Weinblättern, sowie Handschuhe und Schuhe in den passenden Farben, Strick, Rätsche und Weingeisterkorken – das alles gehört zu einem echten Weingeist des Fellbacher Carneval Clubs. Und die sind wieder am Dienstag, 6. Januar, von 17.30 Uhr an bei der traditionellen Zeremonie in Aktion: dem Häsabstauben. Die Hästräger des Fellbacher Carneval Clubs, die Fellbacher Weingeister, treffen sich dann zum Häsabstauben in und an der Neuen Kelter der Weingärtner in Fellbach. Dies bedeutet den Beginn der aktiven närrischen Zeit.