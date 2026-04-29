Fastfood-Riese expandiert: Burger-Battle in Vaihingen/Enz – McDonald’s tritt gegen Burger King an

Paukenschlag im Gemeinderat – die Stadt Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) erhält neben Burger King nun wohl auch erstmals eine McDonald’s-Filiale.

Wer einen Hamburger will, steuert in Vaihingen an der Enz meistens den Burger King an der B10 an. In absehbarer Zeit könnte es aber eine Alternative geben. Mit McDonald’s hat der zweite Fastfood-Riese sein Interesse an einer Ansiedlung kundgetan – und das offenbar ganz konkret. Die Vaihinger Stadtverwaltung gab am Mittwochabend im Gemeinderat bekannt, ein Grundstück an den Weltkonzern verkaufen zu wollen.

Das Interesse von McDonald’s an der 29.000-Einwohner-Kommune dürfte nicht von ungefähr rühren. Die Gartenschau im Jahr 2029, der geplante Mittelalter-Erlebnispark Markstein in Kleinglattbach und ein Hotel im Gewerbegebiet Fuchsloch III sind Pfunde, mit denen die Kommune wuchern kann.

Der Bahnhof von Vaihingen/Enz liegt abgelegen – die Stadt bemüht sich um eine Belebung des Geländes. Foto: Landesamt für Denkmalpflege

Es wundert nicht, dass der geplante Standort zwischen Feuerwehr und Bahnhof aus Sicht des börsennotierten Unternehmens Sinn ergibt: McDonald’s eröffnet Filialen vor allem dort, wo mit einer hohen Publikumsfrequenz zu rechnen ist. In den Überlegungen könnte der ICE-Bahnhof eine Rolle spielen.

Bisher galt das Gelände am Bahnhof als abgelegen – so sehr, dass sich Bürger nicht ganz sicher fühlten. Inzwischen hat sich jedoch ein italienisches Restaurant dort angesiedelt, dass laut Stadtsprecherin Astrid Kniep „gut angenommen wird“. Wenn die Stadt das rund 4000 Quadratmeter große Gelände an McDonald’s verkaufe, sei mit einer weiteren Belebung des Bahnhofgeländes zu rechnen.

Der Aspekt, ein solches Grundstück in einer wichtigen Lage zu verkaufen, um damit den Bahnhof zu beleben, hat offenbar auch die Vaihinger Stadträte überzeugt. Der Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth hatte sie im Vorfeld von den Kaufabsichten der Kette mit ihren bundesweit rund 1400 Restaurants unterrichtet. Dem Publikum in der Stadthalle berichtete der OB am Mittwoch unter den Bekanntgaben von dem Kaufangebot, das die Stadt dem US-amerikanischen Unternehmen unterbreiten wolle.