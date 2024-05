Taco Bell will Filialen in Deutschland eröffnen

Die US-Fastfood-Kette Taco-Bell expandiert auf den deutschen Markt. Im Sommer eröffnet in Berlin das erste Restaurant, weitere sollen folgen.











Die US-Fastfood-Kette Taco Bell kommt nach Deutschland. Noch in diesem Sommer soll in Berlin das erste Restaurant eröffnen, anschließend noch weitere in der Hauptstadt, in Frankfurt und anderen deutschen Städten. „Unser Ziel sind 25 Filialen in diesem Jahr und 100 bis 150 in den nächsten fünf Jahren“, sagte der Chef der Franchise-Firma İş Holding (ISH), Ilkem Sahin, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Den Standort der ersten Filiale wollte er nicht nennen. „Die Nachfrage ist groß. Es gibt in Deutschland nichts, was mit Taco Bell vergleichbar ist“, sagte Sahin zu den Expansionsplänen. Das Branchenmagazin „Foodservice“ hat als Erstes darüber berichtet.