Laut Studien verbringen wir im Durchschnitt über drei Stunden täglich am Handy - wertvolle Zeit, die oft im unendlichen Scrolling verloren geht. Die Fastenzeit ist der ideale Moment, um die Beziehung zum Smartphone neu zu ordnen. Digitales Fasten bedeutet nicht unbedingt den kompletten Verzicht, sondern das Zurückgewinnen der Kontrolle über den eigenen Konsum. Hier fünf effektive Strategien, die Bildschirmzeit nachhaltig zu senken.