Fast wäre alles schiefgegangen: Idris Elba hätte seine eigene Ritterehre beinahe verpasst

Idris Elba wird zum Ritter geschlagen - doch beinahe wäre die royale Ehre an ihm vorbeigegangen. Wie der Schauspieler nun verriet, verschwand der offizielle Brief vom Königshaus zunächst.
Es klingt wie eine Szene aus einer britischen Komödie: Ein Hollywoodstar bekommt Post vom König - und findet sie nicht. Genau das ist Sir Idris Elba (53) passiert, wie er in der "Graham Norton Show" vom Freitagabend verriet. Der Schauspieler hätte seinen Ritterschlag beinahe verpasst, weil der entscheidende Brief in einem Stapel ungeöffneter Post gelandet war.