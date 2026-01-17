Fast wäre alles schiefgegangen: Idris Elba hätte seine eigene Ritterehre beinahe verpasst

Idris Elba wird zum Ritter geschlagen - doch beinahe wäre die royale Ehre an ihm vorbeigegangen. Wie der Schauspieler nun verriet, verschwand der offizielle Brief vom Königshaus zunächst.

Es klingt wie eine Szene aus einer britischen Komödie: Ein Hollywoodstar bekommt Post vom König - und findet sie nicht. Genau das ist Sir Idris Elba (53) passiert, wie er in der "Graham Norton Show" vom Freitagabend verriet. Der Schauspieler hätte seinen Ritterschlag beinahe verpasst, weil der entscheidende Brief in einem Stapel ungeöffneter Post gelandet war.

"Das ist ein bisschen peinlich", gestand der "Luther"-Darsteller der "Daily Mail" zufolge in der britischen Talkshow. Man habe ihm einen Brief geschickt, in dem gefragt wurde, ob er die royale Ehrung annehmen würde. "Aber ich habe ihn nicht gesehen, weil er in einem Stapel Post verloren ging."

Nur 48 Stunden für die Entscheidung

Erst sein Agent machte Elba auf das drohende Versäumnis aufmerksam. "Er sagte mir, dass die Ehrung an mir vorbeigehen würde, wenn ich nicht zusage", berichtete der Schauspieler. Als er den Brief schließlich fand, blieben ihm noch zwei Tage, um zu antworten - gerade noch rechtzeitig.

Seine Mutter ist überglücklich

Elba erhielt den Ritterschlag in den traditionellen Neujahrs-Ehrungen Ende Dezember vergangenen Jahres. Ausgezeichnet wurde er aber nicht für seine Verdienste in der Film- und Fernsehbranche, sondern für seinen Kampf gegen Messerkriminalität in Großbritannien.

"Es ist wirklich eine große Ehre, und meine Mutter ist so glücklich darüber", berichtete er noch. Auch seine Ehefrau Sabrina (36) "liebe" den neuen Titel - obwohl die offizielle Zeremonie mit dem traditionellen Schwertschlag auf die Schulter noch aussteht. Daneben habe sich Elba ob seiner Ehrung noch gedacht: "Moment mal, das ist großartig, aber ich bin seit 30 Jahren Schauspieler!"