Fast vier Millionen Euro: Jackpot im Kreis Rastatt geknackt

1 Wer den Jackpot geknackt hat, bleibt zunächst unklar Foto: Tom Weller/dpa

3.777.777 Euro steuerfrei und auf einen Schlag: Eine siebenstellige Ziffernfolge führt zum bundesweit einzigen Volltreffer beim Spiel 77. Doch wem gehört der siegreiche Lottoschein?











Fast vier Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin mutmaßlich aus dem Landkreis Rastatt gewonnen. Er oder sie knackte am Mittwochabend den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Auf dem Spielschein war die siebenstellige Ziffernfolge 2243327 vermerkt. Der Gewinn: 3.777.777 Euro.