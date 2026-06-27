Die Gartenarchitekten Lilienfein & Sohn planten einst Gärten und Parks für Gottlieb Daimler und andere Industrielle. Einer der schönsten ist die Parkanlage Hohenstein in Murrhardt.
Liebestempel, Scheinruine, Himmelsleiter, künstliche Grotten und Seen – was sich der Ludwigsburger Zichorienfabrikant Robert Franck Anfang des 20. Jahrhunderts rund um seine prachtvolle Jugendstilvilla in Murrhardt anlegen ließ, war eines königlichen Gartens würdig. Für die Stuttgarter Garten- und Landschaftsarchitekten Albert Lilienfein & Sohn dürfte der Auftrag des reichen Ersatzkaffee-Herstellers nichts weniger als das Opus magnum ihres Schaffens gewesen sein.