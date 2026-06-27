Die Gartenarchitekten Lilienfein & Sohn planten einst Gärten und Parks für Gottlieb Daimler und andere Industrielle. Einer der schönsten ist die Parkanlage Hohenstein in Murrhardt.

Liebestempel, Scheinruine, Himmelsleiter, künstliche Grotten und Seen – was sich der Ludwigsburger Zichorienfabrikant Robert Franck Anfang des 20. Jahrhunderts rund um seine prachtvolle Jugendstilvilla in Murrhardt anlegen ließ, war eines königlichen Gartens würdig. Für die Stuttgarter Garten- und Landschaftsarchitekten Albert Lilienfein & Sohn dürfte der Auftrag des reichen Ersatzkaffee-Herstellers nichts weniger als das Opus magnum ihres Schaffens gewesen sein.

Einen Lilienfein-Garten zu besitzen, gehörte Ende des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert in Württembergs besserer Gesellschaft zum guten Ton: Borst, Cotta, Daimler, Bleyle, Kohlhammer und eben Franck – die Reihe gut betuchter Industrieller und Kaufleute, die sich von dem einst renommierten Gartenbauunternehmen ein grünes Refugium anlegen ließ, ist lang und illuster.

Thomas Hauptmann entdeckt vergessene Gärten in Süddeutschland

Der Landschaftsarchitekt Thomas Hauptmann hat in den vergangenen Jahren an der Wiederentdeckung des umfangreichen Werks von Vater und Sohn Lilienfein, die beide den Vornamen Albert trugen, intensiv gearbeitet. Mit viel Akribie hat der 63-jährige Nürtinger in ganz Süddeutschland nach den weitgehend vergessenen historischen Gärten gefahndet.

Zutage gefördert hat er mehr als 230 Privatgärten, öffentliche Anlagen, Parks und Friedhöfe, die zwischen 1871, dem Gründungsjahr des Unternehmens, und dem Zweiten Weltkrieg angelegt wurden. In einer kürzlich mit Unterstützung des Schwäbischen Heimatbunds erschienenen umfangreichen Dokumentation hat er die Gärten, von denen die wenigsten die Zeit unbeschadet überdauert haben, beschrieben.

Wie diese historische Aufnahme zeigt: Der Rosengarten mit Wandelhalle schließt westlich an die Villa Franck an. Foto: z

Auch der 1907 fertiggestellte Garten- und Landschaftspark der Villa Franck, der Sommerresidenz des Industriellen in Murrhardt, ist nur noch teilweise erhalten. Ein Streifzug durch die rund sieben Hektar große Garten- und Parkanlage „Hohenstein“, die an einem sonnigen Südosthang über dem Murrtal liegt, ähnelt mitunter einer Spurensuche, bei der manches gartenarchitektonische Detail erst mühsam wiederentdeckt werden muss.

Patrick Siben versucht seit Jahren im Alleingang, das herrschaftliche Anwesen zu erhalten. Der Kapellmeister der Stuttgarter Saloniker und Eigentümer der in die Jahre gekommenen Villa war durch die Corona-Pandemie in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten. In der Folge geriet das stattliche Gebäude zuletzt in die Schlagzeilen, weil es durch einen Insolvenzverwalter verkauft werden soll.

Wenn Siben nach wie vor voller Begeisterung erzählend durch Park und Garten führt, kniet er schon mal auf dem Boden des dazugehörigen Hangwalds, wo Lilienfein unter anderem aus einem alten Steinbruch eine Scheinruine gestaltet hatte. Die Abbruchwand durchzog eine „Himmelsleiter“, deren Stufen heute unter einer dicken Schicht Humus und Laub verborgen liegen. „Sie führte in Serpentinen hinunter zu einer Rindenbrücke“, erzählt Siben. Die hölzernen Brücken, die in dem Wäldchen die kleinen geschwungenen Wege verbunden haben, sind längst verschwunden.

Romantische Rückzugsorte und historische Landmarken im Park

Vom sogenannten Liebestempel, einem Monopteros am Rand eines ehemaligen Reitplatzes, hatte der Industrielle Franck einen direkten Blick zum ehelichen Schlafgemach der Villa. Kleine Ruheplätze wie dieser verteilten sich über den ganzen Park. Die pittoreske Michaelsburg, ein restaurierter achteckiger Pavillon, der früher freie Sicht aufs Tal bot und heute weitgehend von Wald umgeben ist, bildete im Nordwesten eine markante Landmarke des Anwesens. Das Waldgebiet des Parks gehört inzwischen der Stadt Murrhardt.

Lilienfein, sagt Siben, habe hier einen „schwäbischen Hangwald inszeniert“. Tatsächlich griff der Stuttgarter Gartenarchitekt mit der Grünanlage der Villa noch einmal sichtbar auf die Gestaltungsprinzipien des berühmten königlich-preußischen General-Gartendirektors Peter Joseph Lenné aus dem 19. Jahrhundert zurück, der im hausferneren Park die Natur repräsentiert sehen wollte, den Garten ums Haus aber als Abbild der Kunst geometrisch gestaltete.

Rosenparterre der Villa Franck: Vom Gartenzimmer zur Wiese

So ist es denn auch beim Hausgarten der Villa Franck: Direkt vor dem ehemaligen Billardzimmer im Erdgeschoss öffnet sich ein ehemals formal streng gegliedertes großes Rosenparterre wie ein Gartenzimmer. An seiner Südseite ist es noch heute von einem vielsäuligen Wandelgang begrenzt. Die Treillage, die den Rosengarten im Osten abschloss, ist nicht erhalten. Heute ähnelt der Garten mit seinem ehemaligen Rundbeet einer Wiese.

Beeindruckend bleibt die von Franck in Auftrag gegebene monumentale Freitreppe, von der Siben sagt, dass die Zahl der Stufen exakt der Zahl der Stufen der Freitreppe von Schloss Sanssouci in Potsdam entspreche. Zufall oder das bewusst gewählte Zitat eines standesbewussten Großbürgers? Man wird es nicht mehr erfahren.

Villa Franck

Dokumentation

Die Dokumentation „Die Gartenarchitekten Albert Lilienfein & Sohn“ von Thomas Hauptmann ist zum Selbstkostenpreis von 15 Euro zuzüglich Versandkosten bei Thomas Hauptmann erhältlich per E-Mail unter: hauptmann@plan-landschaft.de

Führungen

Patrick Siben führt samstags ab 11 Uhr durch Park, Garten und Villa. Anmeldung per E-Mail: info@villa-franck.de