Egal ob Fernsehen, Preisverleihungen oder Partys - gefühlt überall mischte im ablaufenden Jahr Heidi Klum mit. Sie beherrschte fast täglich die Schlagzeilen mit neuen Auftritten, Projekten oder News aus ihrem großen Familienclan.
Während so manche Frau im Showbusiness darüber klagt, ab einem gewissen Alter kaum noch Aufträge zu erhalten, trifft das auf Heidi Klum (52) keineswegs zu. Im Gegenteil: Mit jedem Lebensjahr scheint die Powerfrau aus Bergisch-Gladbach noch erfolgreicher und omnipräsenter zu werden. Auch 2025 verging kaum ein Tag ohne neue Heidi-News - von aufsehenerregenden Auftritten bei Events bis hin zur Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel", ihrem Comeback bei "Project Runway" und ihrer neuen Show "HeidiFest". Und 2026 wird es wohl ähnlich weitergehen.