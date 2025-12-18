Egal ob Fernsehen, Preisverleihungen oder Partys - gefühlt überall mischte im ablaufenden Jahr Heidi Klum mit. Sie beherrschte fast täglich die Schlagzeilen mit neuen Auftritten, Projekten oder News aus ihrem großen Familienclan.

Während so manche Frau im Showbusiness darüber klagt, ab einem gewissen Alter kaum noch Aufträge zu erhalten, trifft das auf Heidi Klum (52) keineswegs zu. Im Gegenteil: Mit jedem Lebensjahr scheint die Powerfrau aus Bergisch-Gladbach noch erfolgreicher und omnipräsenter zu werden. Auch 2025 verging kaum ein Tag ohne neue Heidi-News - von aufsehenerregenden Auftritten bei Events bis hin zur Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel", ihrem Comeback bei "Project Runway" und ihrer neuen Show "HeidiFest". Und 2026 wird es wohl ähnlich weitergehen.

"Wir sind sehr wohl gefragt" "Das größte Missverständnis über das Leben in den Fünfzigern ist, dass man nicht mehr gefragt ist. Das stimmt nicht", stellte Heidi Klum im Juli in einem Interview mit dem US-Magazin "People" klar. "Wir sind sehr wohl gefragt, das kann jeder sehen." Und ja, es ist unübersehbar. Wo die 52-Jährige auftritt, ist ein Hingucker sicher. Egal ob auf der Fashion Week in Paris oder beim Filmfestival in Venedig - Klum zieht alle Blicke auf sich.

Ihr jahrzehntelanges Wirken im Rampenlicht wurde im ablaufenden Jahr auch wieder mit einigen Preisen gewürdigt. Am 13. November erhielt sie einen Bambi, den wichtigsten deutschen Medienpreis, in der Kategorie Entertainment. Es ist bereits ihr drittes goldenes Reh. Zuvor erhielt sie den Preis 2003 und 2015 in der Kategorie Fashion. Nur einen Tag später ging es für sie von München nach Berlin, wo sie als "Global Icon" bei der Verleihung der "Glamour Women of the Year Awards" ausgezeichnet wurde.

Von Filmset bis Fußballauslosung

Fast hatte man das Gefühl, Klum mischte 2025 überall mit. Sie jubelte beim Jubiläumskonzert von Tokio Hotel im August in Berlin, wurde im selben Monat am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York gesichtet, trat in der zweiten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf, war als vielfaches Werbegesicht präsent und moderierte auch noch die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Dezember in Washington.

Mit ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" feierte sie Jubiläum. Zur 20. Staffel durfte sie zu Beginn sogar zweimal wöchentlich auf ProSieben laufen. Im Oktober beherrschte wieder das Rätselraten um ihr Halloweenkostüm die Schlagzeilen - und der Verkleidungsfan enttäuschte erneut nicht. Sie kam als furchterregende Medusa, die "Krieger" und Ehemann Tom Kaulitz (36) versteinerte.

Heidi Klum und ihr Clan

Apropos Ehemann: Auch 2025 gab es viele Turtelauftritte mit ihrem Gatten Tom Kaulitz und diverse öffentliche Liebeserklärungen. Mit ihrer Familie zelebrierte sie natürlich auch das Thanksgiving-Fest opulent in ihrer Villa in Los Angeles. Alles paletti also auch im Privatleben, wie sie gerne zeigt. Dazu gehört auch: Ihre Kinder folgen nach und nach dem Vorbild ihrer erfolgreichen Mutter.

Tochter Leni (21) hat sich längst im Modelbusiness etabliert und strahlte auch in diesem Jahr bei zahlreichen Events zusammen mit ihr in die Kameras. Nun startete auch der zweite Klum-Spross Henry Samuel (20) durch. Im Januar feierte er sein Laufsteg-Debüt in Paris, danach ergatterte er Cover-Shootings und einen Modelvertrag. Mit seiner Mama stand er gerade erstmals gemeinsam vor der Fotokamera. Die beiden zieren im Januar 2026 den Titel der deutschen "Elle".

2026 wieder vielfach im TV präsent

Von Klum und ihren Kids wird man sicher auch im nächsten Jahr viel hören, sehen und lesen. Bestätigt ist bereits, dass die vierfache Mutter auch bei der 22. Staffel ihrer US-Show "Project Runway" dabei sein wird. "GNTM" geht in die 21. Runde. Und nach dem "HeidiFest", das sie im September aus dem Hofbräuhaus in München mit vielen Stars präsentierte, plant ProSieben weitere Sendezeit: Im Frühjahr soll an zwei Abenden zur Primetime die neue Familien-Doku "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" laufen.