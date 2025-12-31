«Fast schon absurd»: Wie eine Quizshow einen Nischen-Verlag finanzierte

Sebastian Guggolz gewann im Fernsehen eine Viertelmillion Euro. Mit dem Geld machte er Bücher. Heute hat er in der Buchbranche viel zu sagen.
Frankfurt/Berlin - Was macht man mit einem Quizshow-Gewinn von 250.000 Euro? Bücher, hieß die Antwort für Sebastian Guggolz. Die Herkunft seines Startkapitals sei ihm anfangs etwas peinlich gewesen, sagte der Verleger im dpa-Interview. Heute hat der 43-Jährige in der Branche viel zu sagen: Als neuer Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vertritt er Buchhandel und Verlage. Die Geschichte mit dem Quiz "hört sich im Nachhinein fast schon absurd an", wie er zugibt.