Fast Opfer geworden: Janni Hönscheid warnt vor Immobilienbetrug

Janni Hönscheid (35) und Peer Kusmagk (50) suchen nach mehreren Umzügen einen festen Wohnsitz auf den Kanaren. Doch die Immobiliensuche ist schwierig - und nun wäre das aus "Adam sucht Eva" bekannte Paar fast Opfer von Betrügern geworden. In ihren Instagram-Storys schilderte die frühere Profi-Surferin am Sonntagabend den Vorfall, um andere Menschen vor solch einem Vorgehen zu warnen.

Auf den ersten Blick sah alles gut aus - auf den zweiten dann nicht mehr "Es gibt sehr viele Menschen, die suchen. Es ist eine sehr schwierige Situation auf den Kanaren, aber wahrscheinlich überall auf der Welt", sagte die dreifache Mutter. "Alles ist überteuert, sofort weg und keiner will Familien und Haustiere." Deshalb war sie ganz glücklich, nun eine Immobilie "zu einem ziemlich guten Preis" gefunden zu haben, "die traumhaft aussah und wo alles zu passen schien." Sie habe sehr netten Kontakt mit der vermeintlichen Eigentümerin gehabt, sie hätten sich sogar Sprachnachrichten geschickt. Es habe ein Profil gegeben mit einem Foto und dem Namen, der auch an der betreffenden Villa stand.

"Das einzige Strange war, was mich gewundert hat, dass nach einem Tag die Anzeige wieder runtergenommen wurde von der spanischen Immobilienseite." Sie habe sich das aber damit erklärt, dass die Frau sicher viele Anfragen bekommen habe und diese erstmal sortieren wollte. Im weiteren Kontakt habe man sich dann sogar schon auf ein Übernahmedatum geeinigt. Die Immobilie sollte jedoch erst ab August verfügbar sein, weil sie im Juni und Juli noch über Airbnb vermietet werden sollte. Die Frau habe dann angeboten, dass die Familie doch für diese Monate über das Buchungsportal mieten könnte - zu einem höheren Preis allerdings ab August.

Hönscheid war schon kurz davor zu buchen, was jedoch daran scheiterte, dass sie derzeit keinen Zugriff auf ihre Kreditkarte hat und auch keinen Account für das Portal besitzt. Nachdem ihr eine Freundin von einem gefälschten Airbnb-Profil berichtete hatte, wurde sie hellhörig. Zusammen mit ihrem Mann Peer Kusmagk entdeckte sie dann tatsächlich, dass es sich auch in diesem Fall um ein falsches Profil handelte, obwohl auf den ersten Blick alles gut aussah.

"Man versteht Dinge doch erst im Nachhinein"

Man habe jedoch bei dem von der vermeintlichen Eigentümerin mitgeschickten Link nicht auf die Rezensionen klicken können, und die App öffnete sich nicht automatisch. "Auf den zweiten Blick haben wir gesehen, dass es Fake war." Und Hönscheid ist erleichtert, dass es mit der Buchung nicht geklappt hat: "Man versteht Dinge doch erst im Nachhinein, oder? Das Problem mit der gesperrten Karte war im Nachhinein unser Glück."

Bereits seit Januar lebt das Paar mit den drei Kindern auf den Kanaren, hatte zunächst ein Haus auf La Gomera gemietet. Bereits im März hatte Janni Hönscheid, die auf Fuerteventura aufgewachsen ist, verraten, dass man verschiedene Inseln unter die Lupe nehme. "Alle sind unterschiedlich und jede hat ihren Zauber. Wir schauen, was am besten zu uns passt."

Seit zehn Jahren zusammen

Das Paar hatte sich 2016 in der dritten Staffel der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Anfang August 2017 wurde Sohn Emil-Ocean geboren, die Schwangerschaft wurde durch die Doku-Show "Janni & Peer ... und ein Baby!" begleitet. Im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte noch Sohn Merlin. Janni Hönscheid und der einstige Dschungelkönig Peer Kusmagk sind in den vergangenen Jahren schon mehrfach umgezogen. Sie lebten in Berlin, Potsdam, auf Mallorca und zuletzt in Dänemark.