Fast Opfer geworden: Janni Hönscheid warnt vor Immobilienbetrug

Trauriger Rückschlag bei der Suche nach einem neuen Wohnsitz auf den Kanaren: Promi-Paar Janni Hönscheid und Peer Kusmagk wären fast auf eine Betrugsmasche hereingefallen.
Janni Hönscheid (35) und Peer Kusmagk (50) suchen nach mehreren Umzügen einen festen Wohnsitz auf den Kanaren. Doch die Immobiliensuche ist schwierig - und nun wäre das aus "Adam sucht Eva" bekannte Paar fast Opfer von Betrügern geworden. In ihren Instagram-Storys schilderte die frühere Profi-Surferin am Sonntagabend den Vorfall, um andere Menschen vor solch einem Vorgehen zu warnen.