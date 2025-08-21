Fast nackt auf der Straße: Lil Nas X nach Angriff auf Polizei verhaftet und in Krankenhaus

Lil Nas X ist in Los Angeles in Konflikt mit dem Gesetz gekommen. Vor dem versuchten Angriff auf einen Polizisten soll der Rapper fast nackt durch die Straßen von L.A. gelaufen sein.
Der US-amerikanische Rapper Lil Nas X (26) ist laut eines Berichts des "People"-Magazins in Los Angeles verhaftet worden. Er soll auf den Straßen der Stadt offenbar versucht haben, einen Polizeibeamten anzugreifen. Zuvor lief der Musiker fast gänzlich unbekleidet durch L.A., wie Aufnahmen zeigen, die dem Promiportal "TMZ" vorliegen.