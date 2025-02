Fast & Forest: Radspektakel in Fellbach: Keine Profis in der Innenstadt

Keine Profis in der Innenstadt

Fast & Forest: Radspektakel in Fellbach

1 In diesem Jahr gibt es kein Innenstadt-Kriterium bei „Fast & Forest“. Foto: /Michael Käfer

Die dritte Auflage des Fellbacher Radspektakels „Fast & Forest“ um die Macher Marc Sanwald und Christian Schröder findet am Wochenende 2./3. August statt. Auf das Straßenrennen, das zuletzt viele Zuschauer lockte, müssen die Fans diesmal allerdings verzichten.











Die Enttäuschung war zunächst groß. Keine Frage. Nachdem Radsportfanatiker Marc Sanwald vom TSV Schmiden gemeinsam mit seinem Mitstreiter Christian Schröder vor zwei Jahren das Radsportspektakel „Fast & Forest“ mit einem Innenstadtkriterium in Fellbach (Fast) und einem Mountain- und Gravelbikerennen auf dem Kappelberg (Forest) ins Leben gerufen hatten, waren alle Feuer und Flamme. In diesem Jahr, bei der dritten Auflage am Wochenende 2. und 3. August, müssen die Macher von ihrem ursprünglichen Konzept bereits absehen und nicht unbedingt kleinere, aber andere Brötchen backen. Der Hauptgrund: fehlende finanzielle Unterstützung.