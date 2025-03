Fast Food in Stuttgart: Neues Burger-Zentrum in der Stadtmitte mit neuem Burger King

1 Mitte März noch eine Baustelle: die neue Filiale von Burger King in der Marienstraße Foto: /Kathrin Haasis

Beim Rotebühlplatz gibt es bald noch mehr Burger: Burger King eröffnet in der Marienstraße die neunte Filiale in Stuttgart. Das neue Lokal – nicht weit von McDonald’s, Goldies, Triple B und anderen Burger-Lokalen entfernt – soll im Frühjahr in Betrieb gehen.











Nach Goldies, dem Foodtruck von Smashburger FC und der angekündigten Filiale von Burgermeister gibt es einen weiteren Burger-Neuzugang am Stuttgarter Rotebühlplatz: Die US-amerikanische Kette Burger King eröffnet ihre neunte Filiale am Anfang der Marienstraße. Der Fast Food-Anbieter bezieht das frühere Lokal von Pizza Hut, in dem es bereits seit einigen Monaten keine Pizza mehr gibt. Bei Burger-Bratern ist die Gegend beliebt: Zuletzt hat der Berliner Smashburger-Laden Goldies an der Tübinger Straße eröffnet. Fast gegenüber vom neuen Burger King, wo einst der Kellerclub war, soll in den Neubau eine Dependance von Burgermeister aus Berlin einziehen. Nur 50 Meter entfernt vom neuen Burger King befindet sich in der Marienstraße einer der ältesten McDonald’s in der Stadt. Auch von dort muss man nicht lange gehen bis zum Lokal von Triple B. In die andere Richtung sind Five Guys und Bull Burgerhouse nicht weit. Am Rotebühlplatz liegt also Stuttgarts neues Burger-Zentrum.