Fast Food in Stuttgart: Lukas Podolski serviert Döner und Influencer backen jetzt Pizza

1 Seit 2018 mit Döner im Geschäft: der Kölner Fußballer Lukas Podolski eröffnet auch eine Filiale in Stuttgart. Foto: imago/Eibner/Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto

Wer mit Erfolg Fast Food verkaufen will, sucht sich einen Star. Die Dönerkette Mangal ist mit dem Kölner Fußballer auf Expansionskurs. Die Youtuber Knossi und Trymacs regen den Appetit auf „Happy Slice“ an.











Sein Konterfei ziert schon das Schaufenster, aber Lukas Podolski kommt auch persönlich nach Stuttgart: Zur Eröffnung seines Döner-Lokals in der Schulstraße hat er einen Besuch versprochen. Spätestens Anfang September soll es so weit sein. „Dann ist Ausnahmezustand“, sagt Harun Yildiz, der Franchisenehmer der Filiale. Zuletzt gab es in Berlin einen Massenandrang, weil der Fußballweltmeister von 2014 in dem neuen Lokal Fleisch vom Spieß servierte. Als der Rapper Massiv im Januar 2022 seinen Baba’s Döner in den Stuttgarter Osten brachte, stand die Kundschaft ebenfalls stundenlang in der Schlange. Allerdings lockte nicht nur der Berliner Musiker die Fans an, sondern auch der Preis von einem Cent pro Döner. Mit neuen Stars lebt gerade ein altes Konzept wieder auf: Fast Food lässt sich mit prominenten Werbeträgern besser verkaufen. In Stuttgart ist neuerdings auch eine Pizza von Youtubern zu haben.