Stuttgart - Thailändisch, Indisch oder Italienisch? Die Auswahl ist schwer, aber auf eins können sich meistens alle einigen: Burger und Pommes. Natürlich sind die bekannten Fast-Food-Ketten eine Adresse, aber wer es etwas ausgefallener, lokaler und abwechslungsreicher will, ist in diesen Stuttgarter Läden richtig.

Udo Snack

Wer es ganz klassisch mag und von eingefärbten Burgerbuns so gar nichts hält, ist bei Udo genau richtig. Neben den Klassikern steht ein Burger mit Spiegelei, Udos Spezialburger mit Ananas oder der Vega Burger auf der Karte.

Udo Snack: Calwer Str. 23, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 11-15, Sa 11-17 Uhr

Classic Rock Café

Seit 1995 punktet das Classic Rock Café mit traditioneller amerikanischer Küche und bietet am Börsenplatz eine Karte, die jedes Burgerherz höherschlagen lässt. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es einen Burger>>>

Classic Rock Café: Schelling Str. 7, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 17-23, Fr+Sa 17-2 Uhr

Los Locos Latinos

Fans der argentinischen Küche kommen in diesem Restaurant voll auf ihre Kosten. Vier Burger können hier entweder mit einem 200 oder 350 Gramm Patty bestellt werden.

Los Locos Latinos: Stammheimer Str. 70, Stuttgart.Stammheim, Di-Sa 11.30 -22, So 12.30-20 Uhr

Wohnzimmer

Im Wohnzimmer wird Gemütlichkeit großgeschrieben. Passend zum Namen gibt es den Couchburger, der sich zum normalen Hamburger mit 159 Gramm mehr Fleisch unterscheidet. Für Vegetarier gibt es Flammkuchen oder Kässpätzle >>>

Wohnzimmer: Schloß Str. 77, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-14 und 17-24, Fr 11.30-14 und 17-1, Sa 17-1 Uhr

Marthas

Aus 100 Prozent Bio-Büffel Fleisch von der schwäbischen Alb bestehen die Burger im Marthas. Da stellt sich nur noch die Frage mit Pommes oder ohne? Mit Bergkäse oder ohne?>>>

Marthas: König Str. 28, Stuttgart-Mitte, Restaurant tägl. 9-21, Terrasse Mo-So 9-23, Sa 10-13.30 Uhr

Triple B

Das Triple B gibt es in Stuttgart und Umgebung gleich drei Mal. Die Burger werden auf Lavakohle gegrillt und zeichnen sich durch das hochwertige, regionale Fleisch aus. Wer es gerne edler mag, bestellt sein Rindfleischpatty mit essbarem 23 Karat Gold >>>

Triple B: Marienstr. 28, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-21, Fr 11.30-22, Sa 12-22 Uhr / Hohenloher Str. 8, Stuttgart-Zuffenhausen / Pliensau Str. 38, Esslingen, Mo-Do 11.30-21, Fr 11.30-22, Sa 12-22, So 12-20 Uhr

Burger House

Das Burger House hat eine breite Auswahl an Burgern, einschließlich eines vegetarischen Falafel Burgers oder der veganen Option aus Portobello Pilz >>>

Burger House: Büchsenstr. 24, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11.30-14.30+17.30-22, Sa 14-22, So 13-21 Uhr

Jakes Diner Bar

Jakes Diner Bar hat neben einer umfangreichen, klassischen Burgerauswahl auch eine vegetarisch- und vegane Wunschburgerkarte sowie glutenfreie Buns >>>

Jakes Diner Bar: Filderbahnplatz 31, Stuttgart-Möhringen, Mo-Do+So 15-22, Fr+Sa 15-0 Uhr

Stuggi Burger

Maultasche in einem Burger? Was wollen wir Schwaben mehr? Für alle, die jetzt das Gesicht verziehen, gibt es im Stuggi Burger in Stuttgart West ausreichend Alternativen >>>

Stuggi Burger: Bebelstr. 25, Stuttgart-West, Mo-Fr 11-21, Sa+So 12-21 Uhr

Daily Burger

Vom Amsterdam Egg Fan über den Sri Lanka Karma zum Paris Gourmet. Im Daily Burger kannst du täglich auswählen, wohin du dich geschmacklich katapultieren möchtest>>>

Daily Burger: Robert-Koch-Str. 2, Stuttgart-Vaihingen, tägl. 11.30-21 Uhr

Flo Steak und Burger

Klassisch mit Fleisch, vegetarisch, vegan oder glutenfrei? Bei Flo Steak und Burger findet jeder was >>>

Flo Steak und Burger: Bolzstr. 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-21.30, Fr+Sa 11.30-22 Uhr (Im Februar 2022 Sonntag und Montag geschlossen)

Round House Burger Bar

Im Stuttgarter Osten in der Round House Burger Bar wird jede:r Burgerliebhaber:in glücklich>>>

Round House Burger Bar: Hack Str. 2/2, Stuttgart-Ost, Mi-So 11.30-21.30 Uhr

San & Soup

Das San&Soup ist eine Burger- und Suppenbar mit einem täglich wechselnden Mittagstisch. Unter den acht Burgern auf der Karte befindet sich auch ein veganer Fitnessburger. Ein weiteres Burgerspecial findet sich auf der Tageskarte>>>

San&Soup: Schubart Str. 2A, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 7.30-17 Uhr

Burgerheart

Wie wärs mit Buttermilk Fried Chicken Fingers auf dem Burger oder einem frittierten Halloumi-Grillkäse? Alles machbar beim Burgerheart in der Tübinger Straße >>>

Burgerheart: Tübinger Str. 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-22, Fr+Sa 11.30-23.30, So 11.30-21 Uhr

The Ladies Diner

Burger und Co. im Ambiente eines American Diners der 1950er-Jahre? Ja, das gibt es in Esslingen. Ob klassich mit Fleisch oder vegan/vegetarisch - im Ladies Diner könnt ihr euch auf eine amerikanische Zeitreise gebeben.

The Ladies Diner, Alleenstr. 26, Esslingen, Mi-Sa 11.30-19 Uhr