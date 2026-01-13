Nach dem Aus in Fellbach eröffnet Drehspieß-Unternehmer Halil Öztürk eine neue Filiale in Waiblingen. Die ersten 1500 Döner gibt’s am Donnerstag zum Schnäppchenpreis von einem Cent.
Eine lange Schlange wartender Menschen ist vorprogrammiert, wenn die Imbiss-Kette „Haus des Döners“ am Donnerstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ihre Pforten öffnet. Die ersten 1500 mit Fleisch vom Spieß gefüllten Fladenbrote verkauft das Franchise-Unternehmen wie üblich zum unschlagbaren Preis von einem Cent – und dürfte mit der Werbeaktion in der Mayenner Straße einen kleineren Volksauflauf auslösen.