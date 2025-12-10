Im Frühjahr löste der 1-Cent-Döner in Fellbach einen Run auf einen neuen Kebab-Imbiss im Gewerbegebiet aus. Doch der Ansturm währte nur einen Sommer lang.
Döner Kebab zum Schleuderpreis und eine bis an die nächste Tankstelle reichende Warteschlange – mit einem 1-Cent-Döner am Eröffnungstag hatte die Drehspieß-Kette „Haus des Döners“ im Frühjahr in Fellbach noch für Furore gesorgt. Hunderte Kinder und Jugendliche standen sich Ende März für das Schnäppchenangebot im Industriegebiet an der Höhenstraße die Beine in den Bauch.